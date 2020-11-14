Manyas'ta korona virüs önlemlerinde taviz yok - Son Dakika

Manyas'ta korona virüs önlemlerinde taviz yok
14.11.2020 16:51
Balıkesir İl genelinde olduğu gibi Manyas'ta da son günler de artış gösteren Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerden taviz verilmiyor.
Balıkesir İl genelinde olduğu gibi Manyas'ta da son günler de artış gösteren Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerden taviz verilmiyor.
İlçede kurulan pazara girişlerde bulunan Hükümet, Cumhuriyet Caddeleri üzeri ve Hamam sokağı, Öğretmenevi arka yönünden giriş noktalarına belediye tarafından bariyer konulurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği tarafından Pazar alanına giren vatandaşların ateşleri ölçülürken, maske kontrolleri de yapılıyor. Pazar alanında sürekli yapılan anonslarla vatandaşlar ve pazarcı esnafı uyarılırken, maske ve mesafe kontrolüne büyük önem verildiği gözleniyor. - BALIKESİR
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