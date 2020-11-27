Manyas'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlere, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve Karakol Amiri Sefer Yalçın katıldı.

Özellikle lokanta, pastane, gıda satışı yapılan yerler denetlenirken, kırsal mahallelerde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda cadde ve meydanlardaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Kaya, "İlçemiz kurallara genel anlamda uyuyor, ben duyarlılık gösteren tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Bu tür denetimlerimizi de sürdürmeye aralıksız devam edeceğiz." dedi.