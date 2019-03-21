Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Kültür Merkezi Açıldı

Manyas'ta Kültür Merkezi Açıldı

1 saat önce

Manyas ilçesinde belediye tarafından inşa edilen kültür merkezi ve sosyal tesisin açılışı yapıldı.

Manyas'ta Kültür Merkezi Açıldı, System.String[]
Manyas ilçesinde belediye tarafından inşa edilen kültür merkezi ve sosyal tesisin açılışı yapıldı.

Yeni Mahalle'deki tesisin açılışında konuşan Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, 800 metrekare alana sahip kültür merkezi ve sosyal tesisin ayna anda bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu, yemekli toplantılarda ise 350-400 kişinin yararlanabileceğini vurguladı.

Barçın 1,5 milyon liraya mal olan tesisin ilçedeki en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu ve bunu çözümlediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Manyas, Güncel
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