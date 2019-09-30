Son Dakika Haberleri: Manyas'ta makilik alanda yangın
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Manyas'ta makilik alanda yangın

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakması sonucu makilik alan zarar gördü.

Manyas'ta makilik alanda yangın, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakması sonucu makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan K.S. (68), evinin etrafındaki otları toplayarak yaktı. Buradan çıkan alevler evin yanındaki makilik alana sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 15 dekar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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