Manyas'ta meslek liseliler dezenfektan standı ve yüz koruyucu siperlik maske üretiyor - Son Dakika

Manyas'ta meslek liseliler dezenfektan standı ve yüz koruyucu siperlik maske üretiyor

15.10.2020 15:37
Manyas'ta meslek liseliler dezenfektan standı ve yüz koruyucu siperlik maske üretiyor, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından dezenfektan standı ve yüz koruyucu siperlik maske üretimine devam ediliyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından dezenfektan standı ve yüz koruyucu siperlik maske üretimine devam ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Salur Mahallesi'ndeki okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için üretim sürüyor.

Okul müdürü Kadri Kılıç öncülüğünde üretilen yüz koruyucu siperlik maske ile dezenfektan stantları, döner sermaye sistemiyle satışa sunuluyor.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çalışması ve öğretmenlerin rehberliğinde şu ana kadar 120 stant üretilerek teslim edildiğini bildirdi.

Öğrencilerin bu sayede harçlıklarını da çıkardığını aktaran Kılıç, çalışma ve üretim planlamalarında salça çekme ve ceviz kurutma makinelerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Balıkesir, Manyas, Atama, Salur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas'ta meslek liseliler dezenfektan standı ve yüz koruyucu siperlik maske üretiyor - Son Dakika

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