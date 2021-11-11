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Manyas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Manyas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

11.11.2021 16:48
Manyas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçenin kırsal Hamamlı Mahallesi'nde ilk etapta 20 dekar alana ıhlamur, çınar, selvi ve fıstıkçamlarından oluşan 500 fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Manyas Kaymakamı Koray Çelik, geçen yaz çıkan orman yangınlarına dikkati çekerek, yaşanan coğrafyayı yeşillendirmenin öneminin ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

Daha sonra dua edilerek fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine, Manyas Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş, Orman İşletme Şefi Eren Cesur, İlçe Müftüsü Abdullah Bostan, kurum amirleri, Meslek Yüksekokulu ve lise öğrencileri, Manyas Gençlik Merkezi gönüllüleri ve görevliler katıldı.

Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manyas'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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