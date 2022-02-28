Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

28.02.2022 16:36
Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 4 motosikletin çalınmasına ilişkin Bursa'da yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 4 motosikletin çalınmasına ilişkin Bursa'da yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manyas Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ayrı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlıların Bursa'dan çaldıkları motosikletleri Manyas'a getirdikleri, Manyas'tan çaldıklarını ise Bursa'ya götürdüklerini tespit etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. ve L.B. tutuklandı. S.K. ise serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Araştırma, Balıkesir, Manyas, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement