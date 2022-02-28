Manyas'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 4 motosikletin çalınmasına ilişkin Bursa'da yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Manyas Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ayrı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlıların Bursa'dan çaldıkları motosikletleri Manyas'a getirdikleri, Manyas'tan çaldıklarını ise Bursa'ya götürdüklerini tespit etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. ve L.B. tutuklandı. S.K. ise serbest bırakıldı.