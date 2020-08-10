Manyas'ta muhtarlar ve din görevlileri Kovid-19 önlemleri konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki muhtarlar ve din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri konusunda bilgilendirildi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığında düzenlenen toplantılarda, katılımcılara sosyal mesafe kuralları, maske ve hijyen konularında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Kaya, özellikle insanların toplu olarak katıldığı cemiyetlerde kuralların kesinlikle uygulanması gerektiğini söyledi.

Din görevlilerini camilere maskesiz giren vatandaşlar olduğunda namaza başlamaları konusunda uyaran Kaya, bu kişilerin caminin dışında namaz kılmaları konusunda uyarılması gerektiğini belirtti.

Toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Güvenlik güçlerimiz de bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyor. Bu yetmiyor, sizler de muhtarlar ve din görevlileri olarak sorumluluk sahibisiniz. Kesinlikle kurallardan taviz verilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Toplantılara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Boztepe, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve İlçe Müftüsü Ahmet Altacı da katıldı.