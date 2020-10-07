Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi öğrencileri, doğal yöntemlerle domates ve biber karışımlı salça üreterek hem para kazandı hem de pratik yaptı.

Salur Mahallesi'ndeki lisenin öğrencileri, geleneksel gıdalara olan talebin artması, insanların doğal ve katkısız mamüllere yönelmesi üzerine geleneksel yöntemlerle ev tipi karışık salça üretimine karar verdi.

Öğrenciler, tarlalardan özenle topladıkları 3,1 ton biber ve 3 ton domatesi kaynatıp güneşte kurutarak yaklaşık bin 300 kavanoz ev tipi salça imal etti.

Öğrenciler, bu pilot üretimle hem salça yapımını uygulamalı olarak öğrendi, hem de üretmiş oldukları salçadan numuneler alarak laboratuvar ortamında inceleme şansını elde etti.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç, 15 öğrencinin ürettikleri bu ürünlerin kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını, bir kısmını sattıklarını ve öğrencilerin bu yöntemle döner sermayeden para kazandığını dile getirdi.