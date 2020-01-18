Manyas'ta öğrencilerden yaşlı bakımevine ziyaret - Son Dakika

Manyas'ın kırsal Salur Mahallesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri, yaşlı bakımevini ziyaret ederek konser verdi.

Daha önce Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına giderek "Ordumuzun yanındayız" konseri veren öğrenciler, bu defa da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevini ziyaret ettiler.

Müzik kulübünün 17 öğrencisi okul müdürü Kadri Kılıç, öğretmenleri Uygar Acar, Ali Nadir Yavaş, Selda Yakut ve Gözde Bozer ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevini ziyaret ettiler.

Öğrenciler burada kalan yaşlılara hediyeler verdi. Daha sonra birlikte şarkı söyleyerek yaşlı bakım evi sakinlerinin güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Yaşlılar Bakımevi Müdürü Meral Taşdemir, ziyaret için öğrencilere teşekkür etti.