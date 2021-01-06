Manyas'ta öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı - Son Dakika

Manyas'ta öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı
06.01.2021 13:21
Balıkesir'in Manyas ilçesinde internete erişimi olmayan öğrencilerden 20'sine tablet bilgisayar dağıtıldı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde internete erişimi olmayan öğrencilerden 20'sine tablet bilgisayar dağıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen ve içinde sim kart bulunan tabletler, Kaymakam Muhammed Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir tarafından internete erişemeyen öğrencilere verildi.
Anadolu Lisesindeki törende konuşan Kaya, "İnternete erişemeyen 92 öğrencimiz bulunduğunu tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımız diğer tabletleri peyderpey dağıtacaktır. Öğrencilerimize tabletlerinin hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum." dedi.
Son Dakika Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti