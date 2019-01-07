Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Okullara Kar Tatili

Manyas'ta Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi.

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi.

Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması konusunda ikazda bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:55 Kaynak: İHA

Balıkesir, Manyas, Güncel
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