Manyas'ta Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi.
Balıkesir
'in Manyas
ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi.
Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması konusunda ikazda bulundu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:55 Kaynak: İHA
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