Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Orman Haftası Etkinliği

Manyas'ta Orman Haftası Etkinliği

10 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Atatürk Mahallesi karşısındaki alanda düzenlenen fidan dikim törenine, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, daire amirleri, Manyas Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, etkinlikteki konuşmasında, "Birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan ve erozyon oluşumuna engel olan ormanlar, dünya nüfusunun hızla artması ve sanayileşmenin olumsuz etkisiyle hızla yok olmaktadır. Bu durumun bilincinde olan bizler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için her zaman olduğundan daha fazla ağaçlandırma yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

İlçe Orman İşletme Şefi Eren Cesur'un fidan dikimiyle ilgili bilgi vermesinin ardından sahil çamı, çınar ve fıstık çamından oluşan 300 fidan toprakla buluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:29 Kaynak: AA

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