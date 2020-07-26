Manyas'ta orman yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında 3 dekar büyüklüğündeki ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı kırsal Dura Mahallesi Düztarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ile Manyas, Bandırma, Gönen ve Susurluk ilçelerinden arazözler sevk edildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
3 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.