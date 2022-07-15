Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

15.07.2022 18:36
Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan şahıs yaralandı.

Manyas'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan şahıs yaralandı.

Manyas Yeni Mahalle Cengizhan Caddesi ile Yeni Cami Sokak kavşağında Saygın Can'ın kullandığı tescilsiz motosiklet İbrahim Kıvrak yönetiminde ki 20 YC 489 plakalı otomobile çarptılar. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Saygın Can ile arkasında oturan Emre Aktaş yaralandılar. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek iki yaralı genci Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yeni Cami, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetledi! Göndermede bulundu
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 18:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement