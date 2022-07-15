Manyas Yeni Mahalle Cengizhan Caddesi ile Yeni Cami Sokak kavşağında Saygın Can'ın kullandığı tescilsiz motosiklet İbrahim Kıvrak yönetiminde ki 20 YC 489 plakalı otomobile çarptılar. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Saygın Can ile arkasında oturan Emre Aktaş yaralandılar. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek iki yaralı genci Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yeni Cami, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manyas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.