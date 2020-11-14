Halk pazarında vatandaşlara yağmur engeli - Son Dakika

Halk pazarında vatandaşlara yağmur engeli

BALIKESİR - Manyas'ta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında yağmurlu havaya teslim oldu.

Manyas'ta Kapalı Pazar yeri olmadığı için vatandaşlar yağmurun altında alış-veriş yapmak zorunda kaldılar. Manyas'ta sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Yağmur karşısında çok zor anlar yaşayan pazarcı esnafı ile alış-veriş yapan vatandaşlar, ilçeye bir kapalı pazar yerinin şart olduğunu, yağmur altında pazar yapmaktan bıktıklarını ve yağmurdan ıslanarak hasta olmaktan korktuklarını söylediler. Manyas ilçe pazarı hükümet konağı ve belediyenin karşısında ki açık alan ile öğretmenevinin karşısı ve Cumhuriyet Caddelerinde açık alanda kuruluyor.