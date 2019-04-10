Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Polis Haftası Kutlandı

Manyas'ta Polis Haftası Kutlandı

21 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü etkinlikleri Manyas'ta da törenle kutlandı.

Manyas'ta Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü etkinlikleri Manyas'ta da törenle kutlandı.

Manyas Cumhuriyet Meydanında ki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Manyas Emniyet Amiri Enes Dündar Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Dündar "Şan ve şerefle yazdığı 173 yıllık bir maziyi geride bırakan teşkilatımız 174. kuruluş yılına girerken suç ve suç unsurlarıyla mücadele sırasında gücünü halktan ve kanunlardan alarak gece, gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görevini ifa etmekte olup, güvenlik hizmetlerinin sunumunda sivil katılım, şeffaflık, denetime açıklık ve hesap verilebilirlik gibi evrensel değerlere son derece önem vermektedir" dedi.

Törene Manyas Kaymakamlığına vekalet eden Balıkesir Kaymakam Adayı Didem Dinç, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Koçoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. Erdinç Boztepe, gaziler,daire amirleri, STK temsilcileri ve kamu kurumlarının amirleri katıldılar. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
Polis, Manyas, Güncel
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