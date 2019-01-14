Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Servis Şoförlerinden Öğrencilere Kitap Hediyesi

Manyas'ta Servis Şoförlerinden Öğrencilere Kitap Hediyesi

6 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki servis şoförleri, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.

Manyas'ta Servis Şoförlerinden Öğrencilere Kitap Hediyesi, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki servis şoförleri, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.

Manyas Kaymakamlığının gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, ilçe genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yazar Birsen Ekim Özen'in "Küçük Şirin" kitabı armağan edildi.

Manyas Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatifi tarafından satın alınan kitaplar, ilçe Kaymakamı Muhammed Kaya'nın da katıldığı törenle Merkez İstiklal İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine kek ve meyve sularıyla birlikte verildi.

Öğrencilerle sohbet eden Kaya, öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kitap dağıtımına, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, İstiklal İlkokulu Müdürü Cumhur Yılmaz, Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Kamil Dereli ile servis şoförleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:42:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Servis Şoförlerinden Öğrencilere Kitap Hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]