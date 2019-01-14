Manyas'ta Servis Şoförlerinden Öğrencilere Kitap Hediyesi

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki servis şoförleri, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki servis şoförleri, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.



Manyas Kaymakamlığının gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, ilçe genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yazar Birsen Ekim Özen'in "Küçük Şirin" kitabı armağan edildi.



Manyas Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatifi tarafından satın alınan kitaplar, ilçe Kaymakamı Muhammed Kaya'nın da katıldığı törenle Merkez İstiklal İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine kek ve meyve sularıyla birlikte verildi.



Öğrencilerle sohbet eden Kaya, öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Kitap dağıtımına, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen, İstiklal İlkokulu Müdürü Cumhur Yılmaz, Yolcu ve Servis Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Kamil Dereli ile servis şoförleri katıldı.

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