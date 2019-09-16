Manyas'ta sigara yasağı ve gıda denetimleri

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçe merkezindeki kahvehanelerde sigara yasağı ile lokantalarda gıda denetimlerine katıldı.

Emniyet Amiri Sefer Yalçın ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan'ın eşlik ettiği Kaya, kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet etti.

Kaya, denetimlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sigara denetimleri zaten rutin olarak yapılıyor. Biz de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kahvelerimizde denetimleri gerçekleştirdik. Kahvelerimiz yasak konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar, bunu gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Okullarımızın eğitime açılması dolayısıyla da öğrencilerimizin ağırlıklı olarak yemek yedikleri ayaküstü lokantalardaki (fast food) gıdaları inceledik, pişirme yerlerini kontrol ettik."

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.