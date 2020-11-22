Manyas'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıksa Mahallesi'nde yaşayan Y.Z, icradaki evini satın alan Y.N. ile bir süre tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Z, av tüfeğiyle Y.N'ye ateş etti.

Sağ diz kapağından yaralanarak, kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesine tedavi altına alınan Y.N'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından eski Kızıksa Belde Belediye Başkanı olduğu bildirilen Y.Z, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.