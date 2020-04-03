Manyas'ta siperlik maske üretimine başlandı - Son Dakika

Manyas'ta siperlik maske üretimine başlandı
6 saat önce
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manyas Gençlik Merkezi'nde, üç boyutlu yazıcı kullanılarak siperlik maske üretilmeye başlandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manyas Gençlik Merkezi'nde, üç boyutlu yazıcı kullanılarak siperlik maske üretilmeye başlandı.
Salur MTAL Müdürü Kadri Kılıç, 100 adet siperlik maske üretimi yaparak İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Toplum Sağlığı Merkezine teslim ettiklerini söyledi.
Öte yandan Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Egen de çalışanların maske ürettiklerini belirterek, topluma halk sağlığı adına katkı sağlamak istediklerini vurguladı.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya da Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik Merkezi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:40 Kaynak: AA
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