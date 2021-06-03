Manyas'ta sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama başlatıldı - Son Dakika

Çeltik ekiminin yoğun olduğu Balıkesir'in Manyas ilçesinde sivrisineklere karşı drone ile ilaçlama yapılıyor.

Bölgede 80 bin dekarlık ekim alanı ile ilçe tarımında önemli bir yere sahip çeltik ekimlerinde sona yaklaşılıyor.

Yaz aylarında sürekli zemininde su bulunduğu için çeltik tarlalarında barınan sivrisinek popülasyonunu en aza indirmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce drone ile ilaçlama başlatıldı.

Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, komisyon olarak kiraladıkları drone ile çeltik ekiminin olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ki sulak alanların sivrisinek larvalarını yok etmek için ilaçlandığını bildirdi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"İlçe merkezi ile çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz olan Akçaova, Çamlı, Eskiçatal, Hamamlı, Haydar, Kulak ve Tepecik mahallelerimizde yerden ilaçlama imkanı olmayan sivrisinek larvalarının bulunduğu veya bulunabileceği tahmin edilen su birikintileri ve su kanallarında drone ile zirai ilaçlama yapıyoruz. Bunun yanı sıra ilçe merkezi ve yine çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimizde yaz boyunca meskun mahallerde araçlarımızla sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyoruz."