Manyas'ta sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı - Son Dakika

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Manyas'ta sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı
6 saat önce
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.
PTT'de sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, jandarma ekiplerince kırsal mahallelere ulaştırılmaya başlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezindeki 1000 kişiye sosyal yardım ödemelerini yaptı.
Ödemelerin bu hafta içinde tamamlanacağı belirtilirken, kentteki pazarın ise ilçedeki stada kurulacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:40 Kaynak: AA
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