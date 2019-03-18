Son Dakika Haberleri: Manyas'ta Üreticilere 68 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

Manyas'ta Üreticilere 68 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticilere hibe olarak küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Manyas'ta Üreticilere 68 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticilere hibe olarak küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Proje kapsamında 64 koyun ve 4 koç, şartları uygun iki üreticiye verildi.

Projeye 99 genç çiftçinin başvurduğu, toplamda on genç çiftçinin istenilen şartlara uygun olduğu belirtildi.

Kırsal Kubaş Mahallesi'nden Murat Amiral ve Hacıosman Mahallesi'nden Bayram Sonuk'a koyun ve koçları, İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya'nın çektiği kura ile teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, "Hayvancılığımızın gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin yeni hayvan sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Manyas genelindeki genç çiftçilerimizden bu tür destekler için çok talep geliyor. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu konudaki proje ve çalışmalarını İlçe Müdürlüğümüz aracılığıyla çiftçilerimize duyurarak yararlanmaları hususunda yardımcı oluyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Balıkesir, Manyas, Güncel
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