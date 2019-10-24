Son Dakika Haberleri: Manyas'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

43 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla 113 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Manyas'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla 113 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Manyas ilçesi Salur mahallesinde ikamet eden İ.B. ve H.B, uyuşturucu madde bulundurduğuna dair istihbari bilgiye ulaştı.


Elde edilen bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama yaptı. Aramalar sonucunda 113 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.B. ve H.B. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir, Jandarma, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil oyun kurmaktır Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 ton 562 kilogram esrar ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 09:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manyas'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]