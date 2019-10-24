Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla 113 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Manyas ilçesi Salur mahallesinde ikamet eden İ.B. ve H.B, uyuşturucu madde bulundurduğuna dair istihbari bilgiye ulaştı.



Elde edilen bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama yaptı. Aramalar sonucunda 113 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.B. ve H.B. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.