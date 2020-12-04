Manyas'ta Vefa Sosyal ekipleri bilgilendirildi - Son Dakika

Manyas'ta Vefa Sosyal ekipleri bilgilendirildi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak Vefa Sosyal ekipleriyle toplantı yapıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak Vefa Sosyal ekipleriyle toplantı yapıldı. Manyas Öğretmenevi'nde, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadir Demiröz başkanlığında yapılan toplantıda ekipler bilgilendirildi. Demiröz, burada yaptığı konuşmada, emniyet ve jandarmanın dışında diğer kurumlarda görev yapanların da yardım grubunda yer aldığını söyledi. Amaçlarının kısıtlama döneminde vatandaşlardan gelecek ihtiyaçların giderilmesi olduğunu belirten Demiröz, bu dönemde vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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