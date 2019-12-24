Manyas'ta Yağlı Tohumlar Kooperatifi vadeli yem satışlarına başladı

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi, vadeli ve faizsiz yem satışlarına başladı.

Manyas 485 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, kooperatif ortakları ile müşterilerine 31 Temmuz 2020 tarihli vadeli ve faizsiz yem, ayçiçeği küspesi ve arpa ezmesi satışlarına başladıklarını bildirdi.

Ortaklara gübre, ilaç ve tohumun yanı sıra yem desteğinde de bulunduklarını belirten Kalpakçı, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızın aldığı yemleri evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Nakliye ve diğer masraflar için ortaklarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz. Kooperatifimizden ilk kez yem almayı düşünen üreticilerimiz de müşteri olarak alışveriş yapabilirler. Kurban Bayramı vadeli bu kampanyamızın üreticilerimize rahat bir nefes aldırabileceğini düşünüyorum. Amacımız ortaklarımız başta olmak üzere üreticilerimizi desteklemek ve yöre hayvancılığının gelişimine katkı sağlamak."

Kampanya kapsamında bir çuval yem fiyatları 84 lira ile 94,50 lira arasında değişiyor.