Son Dakika Haberleri: Manyas'ta "Yaya Öncelikli Trafik " Etkinliği Yapıldı

Manyas'ta "Yaya Öncelikli Trafik " Etkinliği Yapıldı

46 dakika önce

2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik " yılı ilan edilmesiyle ilgili olarak "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla Manyas'ta çeşitli güzergahlar da uygulamalı denetim yapıldı.

Manyas'ta
2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik " yılı ilan edilmesiyle ilgili olarak "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla Manyas'ta çeşitli güzergahlar da uygulamalı denetim yapıldı.

Etkin bir farkındalık oluşturmak ve yaya güvenliğine dikkat çekmek üzere ilçenin çeşitli yerlerinde uygulamalı etkinlik düzenlendi. Uygulamaya Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. Erdinç Boztepe ve Emniyet Amiri Enes Dündar'da katıldılar. Kaymakam Kaya sürücülere öncelikli olarak emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarıda bulunurken, trafikte dikkatli araç kullanmalarını, kurallara uymalarını belirterek, "Bilindiği gibi yayalara ilk geçiş hakkı zorunluluğu geldi. Buna uymayanlara 488 lira para cezası getirildi, bunun için bizde bugün ekiplerimizle birlikte sürücülerimizi bu konuda bilgilendirmek istedik. Umarım sürücülerimiz bu konuda gerekli duyarlılığı gösterirler" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Manyas, Güncel
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