Manyas'ta yüksekokul öğrencileri doğa yürüyüşü yaparak ilçeyi tanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manyas'ta yüksekokul öğrencileri doğa yürüyüşü yaparak ilçeyi tanıyor - Son Dakika

Manyas'ta yüksekokul öğrencileri doğa yürüyüşü yaparak ilçeyi tanıyor

6 saat önce

Manyas Gençlik Merkezinin faaliyetlerine katılan meslek yüksekokulu öğrencileri, doğa yürüyüşleri yaparak ilçeyi tanıyor.

Manyas'ta yüksekokul öğrencileri doğa yürüyüşü yaparak ilçeyi tanıyor, System.String[]

Manyas Gençlik Merkezinin faaliyetlerine katılan meslek yüksekokulu öğrencileri, doğa yürüyüşleri yaparak ilçeyi tanıyor.

İrşadiye ve Yayla kırsal mahalleleri arasında 6 kilometre yürüyen öğrencilere, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen, Orman İşletme Şefi Eren Cesur eşlik etti. Doğa yürüyüşünde ayrıca gençlik merkezinin Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü üyesi 35 kişi de yer aldı.

İlçe Kaymakamı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşün amacının Manyas'ın tanınmamış güzelliklerini öğrencilerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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