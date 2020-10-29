Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı - Son Dakika

Manyas ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Manyas'ta Cumhuriyet Meydanında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye başkanı Tancan Barçin'in tebrikleri kabulüyle başlayan ve sonrasında halkın, protokolün bayramlarını kutlamaları sonrasında ise tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Bu gün geçmişimizden aldığımız güçle, büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal'in "Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare) olarak ifade ettiği, geleceğimizin teminatı, dirilişimizin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Kaymakam Kaya'nın konuşması sonrası öğrenciler şiirlerini okudular, tören resmi araçların kortej geçişi ile sonlandı. Törene Manyas Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, gaziler, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar. - BALIKESİR