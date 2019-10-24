Manyas ve Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Salur Karakol Komutanlığı, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon yapıldı.

İ.B'nin kullandığı, babası H.B'ye ait kırsal Salur Mahallesi'ndeki evde yapılan aramalarda ruhsatsız üç av tüfeği, tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Ayrıca, İ.B'nin Bandırma 17 Eylül Mahallesi'ndeki evinde 113 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.B. ve H.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.