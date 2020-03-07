Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu

7 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında, Susurluk ekibi Yıldızspor şampiyon oldu.

Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında, Susurluk ekibi Yıldızspor

şampiyon oldu.


Manyas Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvası, Manyas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya Manyas, Bandırma, Susurluk ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden 16 takım katıldı.

4'erli gruplar halinde gerçekleşen turnuvada finale Susurluk'tan katılan Yıldızspor ile Cumhuriyetspor yükseldi.

Rakibini 3-1 yenen Yıldızspor turnuvada şampiyon olurken, takımın kupasını Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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