Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında, Susurluk ekibi Yıldızspor
şampiyon oldu.
Manyas Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvası, Manyas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Turnuvaya Manyas, Bandırma, Susurluk ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden 16 takım katıldı.
4'erli gruplar halinde gerçekleşen turnuvada finale Susurluk'tan katılan Yıldızspor ile Cumhuriyetspor yükseldi.
Rakibini 3-1 yenen Yıldızspor turnuvada şampiyon olurken, takımın kupasını Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya verdi.