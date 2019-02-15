Manyas Ziraat Odası Seçimleri
1 saat önce
Manyas Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hüseyin Danç seçildi.
Manyas
Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hüseyin Danç seçildi.
Odanın toplantı salonundaki olağan genel kurula, mevcut 50 delegeden 49'u katıldı.
Tek liste ile gidilen seçimde Hüseyin Danç yeniden başkanlığa getirildi. Danç başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Ömer Faruk Kaya
, Kudret Özden, Feridun Erol, Remzi Gündoğan
ve Salim Ülkü yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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