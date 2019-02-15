Son Dakika Haberleri: Manyas Ziraat Odası Seçimleri

Manyas Ziraat Odası Seçimleri

1 saat önce

Manyas Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hüseyin Danç seçildi.

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Manyas Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hüseyin Danç seçildi.

Odanın toplantı salonundaki olağan genel kurula, mevcut 50 delegeden 49'u katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde Hüseyin Danç yeniden başkanlığa getirildi. Danç başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Ömer Faruk Kaya, Kudret Özden, Feridun Erol, Remzi Gündoğan ve Salim Ülkü yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Manyas, Güncel
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