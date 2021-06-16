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Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor - Son Dakika

Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor

16.06.2021 16:38
Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor, System.String[]

Trakya Birliğe bağlı Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı.

Trakya Birliğe bağlı Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı. Kooperatif Başkanı Kalpakçı üyelere müjde vererek, ayçiçeği destekleme ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılması gereken ve salgın nedeniyle sürekli ertelenen, Manyas Yağlı tohumlar kooperatifinin olağan mali kongresi Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda ortakların katılımıyla gerçekleşti. Salgın tedbirleri kapsamında ortakların oybirliği ile kabul edilen gündem maddelerinden önce açılış konuşmasını yapan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kalpakçı, dünya ve ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini, kooperatif olarak bu zor dönemde ortakların ve müşterilerine yaptıkları indirimli ve faizsiz kampanyalarla, ayni ve nakdi krediler ile her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek "Önümüzdeki hafta Edirne'de bağlı olduğumuz Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin Genel Kurulunu yaparak 2020 yılında ürün döken kooperatifimiz den alışveriş yapan tüm üreticilerimize alışveriş yaptığı kalemler ile orantılı olarak kar payı dağıtacağız. Yine 2020 yılında ayçiçek ürünü ekip destekleme primi müracaatında bulunan 325 üreticimize ürettikleri 3 bin 100 ton ürüne karşılık 1 milyon 500 bin TL. destekleme ödemesine başlanacağını, destekleme primi, kar payı, ürün bedeli ödemeleriyle birlikte ayçiçek üreticimizin eline toplam, kg. başına 4 lira 80 kuruş ila 5 lira arasında para geçmiş olacaktır. Bölgemizde ekimi yapılan diğer ürünler ile kıyaslandığında ayçiçek yetiştiriciliğinin karlı bir iş olduğunu, ülke olarak petrolden sonra en büyük ithal kalemin ham yağ olduğunu, bu nedenle dışarıya bağımlılığı azaltmak için, bölge üreticilerimizin ayçiçek ekimine yönelmesini arzu ediyorum." - BALIKESİR

Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor
Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor
Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor
Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor
Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Kooperatif, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor - Son Dakika


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