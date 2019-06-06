Son Dakika Haberleri: Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü
Son Dakika Güncel Haber

Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü

39 dakika önce

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Hikmet Koç (52), yaşamını yitirdi.

Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü, System.String[]
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Hikmet Koç (52), yaşamını yitirdi. Koç'un aile bireyleri ve yakın çevresi, gözlem altına alındı.
Manyas'ın kırsal Yayla Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası çiftçi Hikmet Koç, dün ishal ve kanlı kusma şikayetleriyle Manyas Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koç, burada yapılan müdahalenin ardından da  Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kene ısırdığı belirlenen, KKKA hastalığı teşhisi konulan Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Koç'un ölümünün ardından eşi ve 3 çocuğu ile yakın çevresinden oluşan yaklaşık 40 kişi, gözlem altına alındı. Bu kişiler, aynı hastalığı yakalanıp yakalanmadığının tespiti için sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:29 Kaynak: DHA
Kırım, Manyas, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt Shakira, 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:08:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]