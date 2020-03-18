Manyaslı çiftçilere destekleme ödemelerinin icmalleri askıya çıkarıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 2019 yılı mazot ve gübre desteğinden 1888 çiftçi yararlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçedeki çiftçilere toplam 6 bin 132 bin lira mazot ve gübre desteği ödenecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, yaptığı açıklamada, destekleme ödemelerinin icmallerinin askıya çıkarıldığını bildirdi.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için muhtarlıklarda veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki listelerden adlarından çıkan hibe kayıtlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirten Ok, kontroller sonrasında hatalı bir durum tespit edilmesi halinde bir haftalık süreçte Müdürlüğe itirazda bulunabileceklerini duyurdu.