Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu - Son Dakika

Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu

22.03.2021 18:23
Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu, System.String[]

Manyaslı hayırsever gençler Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da su kuyusu açtırdılar.

Manyaslı hayırsever gençler Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da su kuyusu açtırdılar.

Manyas'ta Erdinç Karaman ile Ömer Faruk İlbay öncülüğünü yaptıkları ve çevre esnafların da katılımlarıyla topladıkları 25 bin lira ile Batı Afrika'da Burkina Faso'da merkeze 150 km. uzaklıkta bulunan bir köyde su kuyusu açtırdılar. Bir dernek aracılığıyla hayırlı bir işe vesile olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Karaman ve İlbay "Sağ olsunlar, genç arkadaşlarımız ve esnaflarımız bize destek vererek su kuyusunun açısına vesile oldular" dediler. - BALIKESİR

Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu

Burkina Faso, Karaman, Manyas, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manyaslı gençlerden Afrika'ya su kuyusu - Son Dakika


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