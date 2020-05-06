Manyaslı öğrenciler Kovid-19'a karşı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Salur Mahallesi'ndeki öğretmen ve öğrenciler, pandemi süreciyle ilgili bir şarkı besteledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, siperlikli maske üreterek kurumlara veren Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu defa da pandemi süreciyle ilgili bir şarkı yaptı.

Umuda Türkiye isimli şarkı, müzik öğretmeni Gözde Bozkır Bozer, öğrencilerden Ömer Bayram, Çağrı Kurnaz, Orhan Çakıroğlu ve Selçuk Çelebi'nin yer aldığı ekip tarafından konferans salonunda seslendirildi.

Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, Okul Müdürü Kadri Demir ile Müzik Öğretmeni Gözde Bozkır Bozer ve öğrencileri kutladı.