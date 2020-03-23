Manyaslı öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi - Son Dakika
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Manyaslı öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ilk derslerini TRT-EBA TV üzerinden alan öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi.

Manyaslı öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ilk derslerini TRT-EBA TV üzerinden alan öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi. Şevketiye Mahalesi'nde yaşayan Samet Turhan, Akçaova Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi ikiz kızları Eylül ve Eylem Turhan'ın televizyondan ilk ders heyecanlarına ortak oldu.

Eylül ve Eylem kardeşler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, okullarını ve öğretmenlerini özlediklerini, ancak televizyon aracılığıyla da derslerinden uzak kalmayacaklarını belirterek "İnşallah okullarımıza ve arkadaşlarımıza çabucak kavuşuruz." dedi.

Balıkesir, Akçaova, Manyas, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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