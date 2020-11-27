Manyaslı ziraat mühendisi tanesi 900 gram olan ayvalar yetiştirdi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Cem Yasin Bıyıklı'nın bahçesinde yetiştirdiği 'Eşme' türü ayvaların tanesi ortalama 900 gram geliyor.

Gönen yolu üzerindeki bahçesine 10 yıl önce 'Eşme' türü ayva ağacı diken Bıyıklı, ağaçlarına gözü gibi bakıyor.

İlaçlama ve gübreleme işlemlerini zamanında yapan Bıyıklı, zamanla ağaçlarından meyve almaya başladı.

Bu yıl topladığı 23 ton ayvadan 50 bin lira kazanan Bıyıklı'nın yetiştirdiği ayvalar yaklaşık 900 gram geliyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bıyıklı, normal bir ayvanın 200-300 gram geldiği söyledi.

Ancak zamanında bakımını yaptığı için ayvalarının normal boyutların üzerinde olduğunun altını çizen Bıyıklı, "On yıl önce tesis edilmiş olan sekiz dekar ayva bahçemden bu yıl 23 ton civarında ürün aldım. Tüm ürünlerde olduğu gibi zamanında ürünün gübreleme ve ilaçlamalarını yapmak sizin emeğinizin karşılığını kesinlikle veriyor. Tadıyla ve iriliği ile işyerimizde müşterilerimize gösterip ikram ediyoruz, onlarda hayretler içerisinde kalıyorlar." diye konuştu.