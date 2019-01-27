Son Dakika Haberleri: Manyaslılar, 'Paşa'sını Son Yolculuğuna Uğurladı

Manyaslılar, 'Paşa'sını Son Yolculuğuna Uğurladı

57 dakika önce

BALIKESİR'in Manyas ilçesiyle özdeşleşmiş, havacı sınıfı üniformalara ve rozetlere olan merakı nedeniyle 'Paşa' olarak tanınan ve bu sabah yaşamını yitiren Sefa Yavuz (76), ilçede toprağa verildi.

Manyaslılar, 'Paşa'sını Son Yolculuğuna Uğurladı, System.String[]
BALIKESİR'in Manyas ilçesiyle özdeşleşmiş, havacı sınıfı üniformalara ve rozetlere olan merakı nedeniyle 'Paşa' olarak tanınan ve bu sabah yaşamını yitiren Sefa Yavuz (76), ilçede toprağa verildi.

Bandırma'da ablasıyla birlikte yaşayan ancak her gün Manyas'a gelen, ilçe halkının çok sevdiği ve '5 para' istemesiyle tanınan Sefa Yavuz, yaklaşık 6 aydır Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yavuz, ikindi vakti toprağa verildi. Aslen Manyas doğumlu olan Sefa Yavuz'un Manyas Çarşı Camii'sinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında caminin avlusu tamamen doldu. Çarşı Camisi imamı Salman Temur'un kıldırdığı ve helallik aldığı cenaze namazı sonrası Manyas Şehir Mezarlığı'na omuzlarda götürülen Yavuz, burada toprağa verildi. Manyas'ın paşası Sefa Yavuz'un cenazesine Manyas Belediye Başkanı ve CHP başkan adayı Tancan Barcin, Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan adayı Ramazan Bahçavan, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı, AK Parti Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman ile yüzlerce kişi katıldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:56 Kaynak: DHA

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