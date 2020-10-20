Manzara izlerken falezlerden düşen gence kurtarma operasyonu - Son Dakika

Manzara izlerken falezlerden düşen gence kurtarma operasyonu

Antalya 'da manzara seyrederken falezlerden düşen genç, mahsur kaldığı kayalıklardan 1 saatlik çalışma ile kurtarıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen gencin, üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay saat 09.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi, Tevfik Işık Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Manzara izlemek için falezlere oturan kimliği belirsiz genç, dengesini kaybedince yaklaşık 20 metre aşağıdaki kayalığa düştü. Yaralı gencin çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, sesin geldiği kayalık alana doğru indi. Ekipler, falezlerde gencin bulunduğu yere indi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaşık sedyeyle deniz polisinin botuna alınarak, Yat Limanına çıkartıldı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.