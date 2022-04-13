Manzara seyreden kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü - Son Dakika
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Manzara seyreden kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü

13.04.2022 17:21
Manzara seyreden kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü

Ordu'nun Ünye ilçesinde oturduğu yamaçtan manzarayı seyreden kişi kayalıklara düşerek yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde oturduğu yamaçtan manzarayı seyreden kişi kayalıklara düşerek yaralandı.

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde yamaçta oturarak deniz manzarasını seyreden Aytekin Şensoy, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kayalıklara inerek Şensoy'u bulunduğu yerden çıkarttı.

Sedye yardımıyla uygun yere taşınan Şensoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manzara seyreden kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü - Son Dakika


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