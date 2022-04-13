Manzara seyreden kişi dengesini kaybederek kayalıklara düştü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde oturduğu yamaçtan manzarayı seyreden kişi kayalıklara düşerek yaralandı.
İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde yamaçta oturarak deniz manzarasını seyreden Aytekin Şensoy, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kayalıklara inerek Şensoy'u bulunduğu yerden çıkarttı.
Sedye yardımıyla uygun yere taşınan Şensoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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