Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı

17.11.2020 12:55

- Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde manzara seyrederken yaklaşık 5 metre aşağıya düşerek yaralanan kadın tedaviye alındı.

- Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde manzara seyrederken yaklaşık 5 metre aşağıya düşerek yaralanan kadın tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, İrem P. Cumhuriyet Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde arkadaşlarıyla ilçenin manzarasını seyretmeye gitti. Manzara izlerken bir anda dengesini kaybeden genç kız yaklaşık 5 metre aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Genç kızın aşağıya düştüğünü gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan genç kız ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı
Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı
Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı
Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı
Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı
Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi, Fethiye, Muğla, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı - Son Dakika


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