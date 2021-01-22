Manzarasıyla büyüleyen "tatil köyü" kışın izole tatilin gözdesi oldu - Son Dakika

Uludağ'ın güney eteklerinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Gököz Göleti'nin çevresindeki bungalov evlerden oluşan tatil köyü, kış mevsiminde de izole tatilin gözdesi oldu.

Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde 2016'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe desteğiyle kurulan Gököz Natural Park, kar yağışlarıyla beyaz gelinliğini giydi.

Genellikle yaz sıcağından bunalanların tercih ettiği Gököz Göleti ve çevresinde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ardından izole tatilin adresi olan bin 120 rakımlı tesise yoğun ilgi göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgeyi ziyaret edenler, yüzeyi buz tutan gölet çevresinde traktörle kızak, ATV safari, doğa yürüyüşü ve at binme gibi etkinlikler yapabiliyor. Ziyaretçiler, zaman zaman buz tutan gölet yüzeyinde yürüyüş yaparak fotoğraf da çektiriyor.

İşletmeci Arif Doğru, AA muhabirine, bu tesisin üniversitedeki hayali olduğunu ve gelinen noktadan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de turizm sektöründe deniz, kum ve güneşin daha çok ilgi gördüğünü belirten Doğru, "Bursa'da turizmin 365 gün kırsalda yapılabileceğini gösteren bir proje oldu. Bugün geldiğimiz noktada hem yerli hem de yabancı turistler tarafından popüler bir alternatif turizm merkezi olduk. Buranın kışı adeta beyaz cennet. İnsanlar gelip manzarayı gördüğü zaman bizi daha iyi anlıyorlar. Eşsiz bir güzelliğe sahip. Uludağ'ın en güzel göründüğü yer. Gölün de buz tutmasıyla muhteşem farklı bir havaya bürünüyor burası." ifadelerini kullandı.

"10 tesisimiz olsa taleplere yetemeyeceğiz gibi duruyor"

Doğru, tesisin yaz ayları kadar kış aylarında da yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Gököz için "küçük Uludağ" benzetmesi yapan Doğru, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'dan yoğun talep var. Bunun yanı sıra Çin'den ve Japonya'dan da misafirlerimiz oldu. Avrupa'daki birçok ülkeden misafirlerimiz geliyor. Yerli olarak İstanbul'dan çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Tesisimize ilgi çok yoğun. Hafta sonları en yakın 5 Şubat'a rezervasyon verebiliyoruz. Hafta içinde doluluğa yakın değerlerdeyiz. Artık yetemediğimizi görüyoruz. Hem huzuru yaşayabileceğiniz hem de birçok aktiviteyle eğlenebileceğiniz sıra dışı bir yer. Artık kış turizminin de alternatif noktalarından biri oldu. Hem yerli hem de yabancı misafirleri ağırlamak da bizim için gurur verici. Taleplere yetişemiyoruz. Bunun gibi 10 tesisimiz olsa dahi yetemeyeceğiz gibi duruyor."

Ziyaretçilerden Ali Öztürk de Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıldıklarını ve bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.

Çocuklar için güzel bir tatil olduğunu belirten Öztürk, "Burası doğa harikası. Havası temiz, manzarası, doğası, tesisi çok güzel. Çok beğendik. Kartpostallık görüntüler var. Mutlaka herkesin gelip bu güzelliği yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.