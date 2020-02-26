Manzarayı gören telefonuna sarıldı - Son Dakika
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Manzarayı gören telefonuna sarıldı

11 dakika önce

Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

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Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.


Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici görüntüsünü görenler anın tadını çıkardı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL

Tepebaşı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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