Manzarayı gören telefonuna sarıldı - Son Dakika

Manzarayı gören telefonuna sarıldı
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Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici görüntüsünü görenler anın tadını çıkardı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL
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