Manzarayı gören telefonuna sarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manzarayı gören telefonuna sarıldı - Son Dakika

Manzarayı gören telefonuna sarıldı

6 saat önce

Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici turuncusunun gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü vatandaşlara doyumsuz anlar yaşattı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları kayda aldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Manzarayı gören telefonuna sarıldı

Tepebaşı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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