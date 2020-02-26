Manzarayı gören telefonuna sarıldı - Son Dakika

Manzarayı gören telefonuna sarıldı
6 saat önce
Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Taksim Tepebaşı'nda akşam gün batımını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.
Taksim Tepebaşı'nda gün batımıyla birlikte oluşan eşsiz manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Güneşin büyüleyici turuncusunun gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü vatandaşlara doyumsuz anlar yaşattı. Turistinden polisine kadar pek çok insan fotoğraf çektirerek o anları kayda aldı.
(Sümer Avcı/İHA)
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