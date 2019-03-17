Maoriler'den Teröre Haka Danslı Tepki
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- Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler'in Linwood Camisi'nin bulunduğu Linwood Ave'de yaptıkları Haka Dansı'ndan görüntüler Grup sözcüsü SP.
- Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler'in Linwood Camisi'nin bulunduğu Linwood Ave'de yaptıkları Haka Dansı'ndan görüntüler
Grup sözcüsü SP.Tulnertz ile yapılan röportaj CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler Linwood Camisi'nin bulunduğu Linwood Ave'ye gelen, Black Power Grubu üyeleri anma noktasına Haka Dansı yaparak teröre tepki gösterdi
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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