Son Dakika Haberleri: Maoriler'den Teröre Haka Danslı Tepki

Maoriler'den Teröre Haka Danslı Tepki

6 dakika önce

- Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler'in Linwood Camisi'nin bulunduğu Linwood Ave'de yaptıkları Haka Dansı'ndan görüntüler Grup sözcüsü SP.

Maoriler'den Teröre Haka Danslı Tepki, System.String[]
- Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler'in Linwood Camisi'nin bulunduğu Linwood Ave'de yaptıkları Haka Dansı'ndan görüntüler
Grup sözcüsü SP.Tulnertz ile yapılan röportaj CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın yerlisi Maoriler Linwood Camisi'nin bulunduğu Linwood Ave'ye gelen, Black Power Grubu üyeleri anma noktasına Haka Dansı yaparak teröre tepki gösterdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:20 Kaynak: AA

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