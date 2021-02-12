MAPEG 602 maden sahasını tekrar ihaleye çıkaracak - Son Dakika

MAPEG 602 maden sahasını tekrar ihaleye çıkaracak

12.02.2021 08:17
MAPEG 602 maden sahasını tekrar ihaleye çıkaracak, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 602 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren ve daha önceki ihalelerine müracaat olmayan 602 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 602 adet maden sahası ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

İhale ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek.

İhalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Gazete, Petrol, Enerji, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MAPEG 602 maden sahasını tekrar ihaleye çıkaracak - Son Dakika Ekonomi


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