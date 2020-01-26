MAPEG sözleşmeli yer altı maden uzmanı alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MAPEG sözleşmeli yer altı maden uzmanı alacak - Son Dakika Ekonomi

MAPEG sözleşmeli yer altı maden uzmanı alacak

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), sözleşmeli 20 yer altı maden uzmanı istihdam edecek.

MAPEG sözleşmeli yer altı maden uzmanı alacak, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), sözleşmeli 20 yer altı maden uzmanı istihdam edecek.

MAPEG'in Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre, jeoloji, jeofizik, hidrojeoloji ve maden mühendisliği mezunlarının başvurabileceği 2 ayrı gruptaki 20 pozisyona sözleşmeli yer altı maden uzmanı alınacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, söz konusu pozisyonlara giriş için yapılacak sözlü sınava başvurularını, 27 Ocak - 12 Şubat saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 2 Mart - 13 Mart'ta Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle/ Ankara adresinde sınava tabi tutulacaklar.

Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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